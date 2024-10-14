Erzincan’da kışa az bir zaman kala sonbaharın günlerinde köylerdeki ormanlık alanlarda ağaçlar görsel şölen sunuyor.

Erzincan’da köylerdeki ormanlık alanlar ve dağlar başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde sonbaharla oluşan doğal güzellikler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor. İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbahar aylarında rengarenk renklere bürünüp ardından dökülüyor. Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Dağlarda görülen rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor.

Rengarenk dağları izlerken keyif aldıklarını belirten vatandaşlar, "Buralar gezip görülecek yerler. Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı." dedi.