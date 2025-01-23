Erzincan’da Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, orman sahası içerisinde ya da yakınında bulunan köylere giderek halkı bilgilendirmeye ve farkındalık oluşturmaya devam ediyorlar.

Kış mevsiminin başından bu yana tüm köylere ve ormana yakın ilçe merkezlerine giderek orman varlığının koruması ve geliştirilmesi, orman ekosisteminde yer alan canlıların ve biyoçeşitliliğin önemi üzerinde bilgilendirme çalışmaları yürüten Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, köylüler tarafından da ilgiyle karşılanıyor.

Erzincan genelindeki orman varlığının korunması ve geliştirilmesi için yaz aylarında büyük bir özveriyle çalışan ekipler, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte arazözlerle ve ateş savaşçıları olarak tabir edilen orman işçileriyle köy köy dolaşarak orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar.