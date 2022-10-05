Erzincan’da her yerde matematik sloganıyla başlatılan "Matematik Seferberliği" ile öğretmenlere yönelik eğlenceli matematik öğretme teknikleri öğretiliyor.

Erzincan’da her yerde matematik sloganıyla başlatılan "Matematik Seferberliği" ile öğretmenlere yönelik eğlenceli matematik öğretme teknikleri öğretiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla “Matematik Seferberliği” başlatıldı. Bu seferberlik çerçevesinde, matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar başlatıldı. Matematik seferberliğinde matematik atölyeleri, materyal geliştirme, öğretmen eğitimi, öğretmen eğitiminin dijital platformu açılarak eğlen, keşfet, öğren sloganı ile Matematik Platformu matematik.eba.gov.tr kuruldu.

Erzincan’da da bu çalışmalara katkıda bulunmak ve öğretmenlere farkındalık oluşturmak için bilgilendirme toplantısı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün toplantının açılışında yaptığı konuşmada; matematik eğitiminin önemine, matematiğin günlük yaşam becerilerine entegrasyonuna, matematik öğretiminde yeni tekniklerin uygulanmasının önemine değindi.

Toplantı Özlem Çelikkol’un Matematik Seferberliği konulu sunumuyla, çeşitli etkinliklerle ve matematik.eba.gov.tr platformunun tanıtımıyla devam etti.

Toplantının hedef kitlesi ve katılımcıları ise, okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve matematik öğretmenleri oldu. Toplantıya çalıştığı okulun temsilcisi niteliğinde katılan öğretmenlerden bu çalışmaları okullarında da yaygınlaştırmaları istenerek toplantı son buldu.