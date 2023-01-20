Erzincan’da 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 49 bin öğrenci karnelerini aldı. Güzel Sanatlar Lisesi’nin öğrencileri ise hazırladıkları mini konserle karne gününe renk kattı.

Erzincan’da 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 49 bin öğrenci karnelerini aldı. Güzel Sanatlar Lisesi’nin öğrencileri ise hazırladıkları mini konserle karne gününe renk kattı.

2022 - 2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte Erzincan’da resmi ve özel olmak üzere 318 okulda, yaklaşık 49 bin öğrenci ve 3 bin 477 yönetici ile öğretmenler yarıyıl tatiline bugün itibariyle başladı. İlk dönemin bitmesiyle karnelerini alan öğrenciler tatilin başlamasıyla büyük sevinç yaşadı. Karnelerini alan öğrencilerin heyecanlı oldukları görülürken, veliler de çocuklarının heyecanını paylaştı. Sömestr tatili nedeniyle Erzincan’da TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ve Güzel Sanatlar Lisesi’nde karne dağıtım töreni düzenlendi. Karne dağıtım törenine Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmen, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

İl protokolü konuşmalarında karnelerini alan tüm öğrencilere iyi tatiller dileyerek tatili kitap okuyarak verimli geçirmeleri yönünde telkinde bulundu.

Öte yandan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de mini bir konser düzenledi. Konserde çeşitli türküler hep bir ağızdan söylenirken kent protokolü de sınıf sıralarına oturarak öğrencilere eşlik etti. Öğrencilerin söylediği türküler dinleyenler tarafından beğeni topladı. Yapılan mini konserle karne günü yaşayan öğrenciler doyasıya eğlendi.