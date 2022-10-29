Koreografi, dron ile görüntülendi.

O teröristlere ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası

O teröristlere ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, Cumhuriyet Bayramı için hazırlık yaptı. Okul bahçesinde toplanan öğrenci ve öğretmenler, ay yıldızlı koreografi oluşturdu. Önce Türk bayrağındaki ay yıldız şeklini oluşturan öğrenciler, ardından etrafında toplandılar.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.