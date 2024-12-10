Erzincan’da iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli bireylerin yetiştirilmesi amacıyla teorik ve pratik eğitimler içeren iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye İş Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için imzalar atıldı.

Erzincan Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen "Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı İş Birliği Protokolü" imza törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan İŞ-Kur İl Müdürü Ahmet Oran, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, Erzincan Ticaret Borsası Başkanı Nadir Akar katıldı.

Gerçekleştirilen törende konuşma yapan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye İş Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör iş birliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı düzenlenecektir. Erzincan Valiliği himayelerinde bu programın hayata geçirilmesi amacıyla Erzincan Belediye Başkanlığı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Erzincan Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Erzincan Ticaret Borsası İle Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği arasında iş birliği Protokolü yapılacaktır. Bu program kapsamında 5-9 arasında çalışanı olan işyerleri için 12, 10-49 arasında çalışanı olanlar için 24, 50 ve üzeri çalışanı olan işyerleri için çalışan sayısının yarısına kadar kursiyer desteği sağlanacak. Bir kurs en fazla 160 fiili gün olarak düzenlenecek olup kursiyer gündelik ücretleri 653 TL olarak belirlenmiştir.”

Erzincan Valiliği’nde düzenlenen toplantıda taraflar arasında protokol imzalandı.