Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara; uyuşturucu maddenin zararları, tedavi merkezleri gibi konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Uyuşturucuyla mücadelede farkındalık kazandırmak, bilgilendirmek ve etkin mücadelede bulunmak, madde kullanımının önüne geçmek amacıyla Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 günde, 10 bin 76 kişiye bilgilendirme/bilinçlendirme eğitimi ile ’UYUMA’ uygulaması hakkında bilgiler verildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Tüm dünya çocuklarını kendi çocuğu gibi gören kolluk birimlerimizin bu mücadelesine sende farkındalığınla destek ver ve mücadeleye katkıda bulun. ’UYUMA’ uygulaması ile uyuşturucu ticaretini doğrudan ve en hızlı şekilde bildirin! Aile sevgisi çocukların uyuşturucu bağımlılığından korunmasında önemli rol oynar. Çocuklarımızı dinleyelim, onlara zaman ayıralım, sevgimizi hissettirelim ve onları gözlemlemeyi unutmayalım" denildi.