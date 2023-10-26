Erzincan’da özellikle kuryelerin kaldırımlarda motosiklet sürmelerinden dolayı vatandaşlar mustarip olurken, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından alınan komisyon kararı gereği sürücülerin hem kendilerinin hem yol kullanıcılarının can güvenliğini sağlamak için motosiklet park alanı levhalama çalışması yapıldı.

Fevzipaşa ve Ordu Caddesi’nde kaldırım üzerlerine motorlu bisiklet ve motosikletlerin sıkça park edilmesi, yayaların güvenliğini tehlikeye atıyor ve kaza riskini artırıyor. Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla Erzincan İl Trafik Komisyonu kararıyla, özellikle moto kuryelerin ve motosiklet sürücülerinin yoğun olarak park ettiği bölgelerde düzenlemelere gidildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından alınan komisyon kararı gereği, sürücülerin hem kendilerinin hem yol kullanıcılarının can güvenliğini sağlamak için Erzincan’da; Fevzi Paşa Caddesi ile Ordu Caddesi üzerine belediye ekipleri ile birlikte motosiklet park alanı levhalama çalışması yapıldı.

Vatandaşlarımızın daha dikkatli ve duyarlı olması, kazaların en aza indirilmesi adına çalışmaların artarak devam edeceği bildirildi.