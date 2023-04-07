Okul sporları faaliyet programında bulunan Tekvando Küçük Kızlar ve Erkekler kategorisinde yapılan müsabakalar tamamlandı. Maçlara 25 sporcu katılım gösterdi. 1’nci olan sporcular grup müsabakalarında Erzincan’ı temsil etmeye hak kazandı.

Okul Sporları Erzincan’da tüm heyecanıyla devam ediyor. Tekvando Küçükler İl 1’nciliği müsabakaları sona erdi. Merkez Spor Salonu’nda yapılan müsabakalara farklı okullardan 25 sporcu katıldı. Düzenlenen karşılamalar neticesinde 1’nciliği elde ederek madalyalarını alan sporcular Iğdır’da yapılacak olan Doğu Grupları Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

Fahri Tekvando Antrenörü Murat Yetiş, Erzincan’dan Türkiye ve olimpiyat şampiyonu çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Küçükler Erzincan İl Seçmelerini yapıyoruz. Burada 1’nci olanlar Iğdır’da tekrardan maça çıkacaklar. Doğu Grupları Türkiye Şampiyonası’na gidecek olanlar bunlar. Maçlarımız bitti şu anda da madalya törenimiz var. Erzincan için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Erzincan’da şu anda 3 tane kadrolu antrenörümüz, 2 de fahri antrenörümüz var aktif olarak bu sporu yaptıran. Elimizden geldiğince çalışarak Erzincan’dan da dünya şampiyonu ve olimpiyat şampiyonu çıkarmak için gayret ediyoruz” dedi.

5 yıldır tekvando sporunu yapan ve Erzincan’dan 1’nci olarak Iğdır’da düzenlenecek şampiyonaya gitmeye hak kazanan Safinaz Meltem Özmen ise, “Tekvando yarışmasında minikler arasından birinci oldum. Iğdır’da ki yarışmada da yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalışacağım. Büyüdüğümde de Türkiye şampiyonu olmak istiyorum” diye konuştu.

Düzenlenen müsabakaların ardından derece elde eden sporculara madalyalarını antrenörleri tarafından takdim edildi.