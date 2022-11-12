Erzincan’da polis ekiplerinin eğitimlerine katılan 1. sınıf ve anasınıfında okuyan 60 öğrenci “trafik dedektifi” oldu.

Erzincan’da polis ekiplerinin eğitimlerine katılan 1. sınıf ve anasınıfında okuyan 60 öğrenci “trafik dedektifi” oldu.

Trafik güvenliğinin artırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla okullardaki eğitimlerine hız veren polis ekipleri, Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce Demirkent İlkokulu’nda eğitim gören 1. sınıf ve anasınıfı 60 öğrenciye "Trafik Dedektifleri Projesi" çerçevesinde trafik güvenliği eğitimi verildi. Trafik Dedektifleri Projesi ile 3 -17 yaşındaki çocuklarda trafik kurallarına uyma bilincini geliştirmek Türkiye geneli kazalarda meydana gelen çocuk ölümlerinin önüne geçebilmek ve çocukların aileler üzerindeki etkisini kullanarak yetişkinlerin de trafik kurallarına uymalarını sağlamak amaçlanıyor.

Minik öğrencilere, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarında hareket tarzları konularında eğitim verildi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte 60 öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak trafik dedektifi olmaya hak kazandı.