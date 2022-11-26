Erzincan’da METEK III projesi çerçevesinde kalite uygulamalarında sürdürülebilirlik eğitim toplantısı yapıldı.

Erzincan’da METEK III projesi çerçevesinde kalite uygulamalarında sürdürülebilirlik eğitim toplantısı yapıldı.

METEK III Projesi çerçevesinde sektörel mükemmeliyet merkezlerinin kurulması yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi dahilinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen kapanış toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk MTAL, Hürriyet MTAL, Atatürk MTAL, Mesleki Eğitim Merkezi, OSB Mesleki Eğitim Merkezi okul yöneticisi ve kalite koordinatörlerinden toplam 30 öğretmen katıldı.

METEK III Projesi çerçevesinde, 22-25 Kasım 2022 tarihleri arasında toplam 4 gün süren eğitimde, Kalite Araçlarının Sürdürülebilirliği, EQAVET’e katılımın sağlanmasına yönelik Kalite Güvence Sistemi, KG uygulamaları, Okul Öz Değerlendirme, Dış ve İç Değerlendirme, EQAVET sistemi içeriğine yönelik bilgilendirme oturumları gerçekleştirildi.

Projenin 25 pilot ilde gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda mesleki ve teknik eğitimde kalite güvence sistemi sürecinin daha etkili bir hale gelmesi amaçlanıyor. Bu manada Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden Umut Açıkgöz ile Proje uzmanları Fulya Sürmen ile Çağdaş Kunt ilgili konuya ilişkin eğitim verdi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanı ile desteklenen ve Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün Operasyon Faydalanıcısı olduğu "Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu Teknik Yardım Projesi (METEK III)" çerçevesinde öğretmen ve idarecilerin eğitimi, Mesleki ve Teknik Eğitimin cazip bir seçenek haline getirilmesi ve sektörel mükemmeliyet merkezlerini kurarak okullar, sosyal ortaklar ve özel sektör arasındaki iş birliğinin artırılması yoluyla mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin uluslararası boyutta geliştirilmesi amaçlanmakta.