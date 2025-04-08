430 bin hektar mera varlığına sahip Erzincan’da ihtiyaç fazlası 43 mera, İl Mera Komisyonu marifetiyle ihaleye çıkarıldı.

Erzincan’da tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları tamamlanan ihtiyaç fazlası meralar ihaleye çıkarıldı. Mera ihalesinde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan sürü sahipleri meraları kiralayabilmek için yarıştı.

Erzincan İl Mera Komisyonu tarafından ihaleye çıkartılan ihtiyaç fazlası meralar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda sürü sahiplerine kiralandı. Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker başkanlığında toplanan İl Mera Komisyonunun huzurunda il genelindeki ihtiyaç fazlası 43 mera ve yayla ihaleye çıkarıldı. İhaleye çıkarılan 43 meradan 34’ü sürü sahipleri tarafından kiralandı.

İhale öncesinde Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker katılanlara yönelik yaptığı konuşmada meraları kiralayan sürü sahiplerinden imzalayacakları sözleşmelere uymalarını istedi. Her meranın kapasitesinin belirlendiğini ve bu kapasitenin üzerinde hayvan otlatılmasına izin verilmeyeceğini kaydeden İl Müdürü Koçaker, şu ifadelere yer verdi;

"Kiraya verdiğimiz meraları alan sürü sahipleri sözleşmeye uymak durumundalar. Bu mera ve yaylalar kurallara uygun olarak kullanıldığı takdirde uzun yıllar hayvancılık yapan çiftçilerime hizmet verecektir. Aşırı ve düzensiz otlatma meralarımıza yoğun zarar verecektir. Unutulmamalıdır ki sürdürülebilir bir kalkınmanın ilk şartı mevcut durumu korumaktan geçer. Önümüzdeki yıllarda da bu meraların kullanılacağı unutulmamalıdır."