Erzincan “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık” ayı kapsamında bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci’nin katılımıyla “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında toplumun farkındalığını ve kanser taramalarına katılımın arttırılmasını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlendi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birim çalışanları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere il müdürlüklerinin destekleriyle yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından saat kulesi önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürdü. Yürüyüş sonrası Cumhuriyet Meydanı’nda video gösterimi ve stant etkinliği yapıldı.