Erzincan’da Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından market denetimi gerçekleştirildi.

Erzincan’da vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 93 markette denetim gerçekleştirildi. Denetimde, satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapıldı. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediği kontrol etti.

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Polat, “Yaptığımız bu denetimlerde, vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için hem marketlerde ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ediyoruz hem de vatandaşlarımızın maddi yönden bir mağduriyet yaşamaması adına ürünlerin kasa ve raf fiyatlarını karşılaştırarak kontrol ediyoruz" dedi.