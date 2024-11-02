Erzincan’da kumar oynanan eve baskın yapan polisler 9 kişiye Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi kapsamında 57.825 TL idari para cezası uyguladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince yapılan çalışmalarda; Ş.N. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada kumar oynandığı tespit edilen 9 şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi kapsamında 57.825 TL idari para cezası uygulandı.

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Kumar oynarken kullanılan 23.930 TL ve 100 EURO paraya el konularak Ş.N. isimli şahsa “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli makamlarca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: iha