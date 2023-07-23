Erzincan’da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ve saat 10.15’te başlayan KPSS’nin ilk oturumu sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları Erzincan’da sona erdi. Türkiye’nin 81 ili ve Lefkoşa’da 105 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15’te başladı. Adaylar, saat 10.00’da sonra sınav binalarına alınmadı. İlk oturuma 924 bin 168 aday başvuru yaptı. Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi. KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45’te yapılacak.