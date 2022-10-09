Erzincan’da binlerce ön lisans mezununun kamuda iş bulmak amacıyla girdikleri Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Oturumu yapıldı.

Erzincan’da binlerce ön lisans mezununun kamuda iş bulmak amacıyla girdikleri Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Oturumu yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS Ön Lisans Oturumu saat 10.15’te başladı. Sınava girecekleri okullara erkenden gelen adaylar, gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı. Adayların aileleri ise okul dışında çocuklarını heyecanlı bir şekilde bekleyerek, dua etti. Saat 10.15’te başlayan sınav, saat 12.15’te sona erdi.

Sınava girmek için okula gelen ön lisans mezunu Hatice Çimen, “2 yıllık ön lisans mezunuyum. Sınava geç kalmamak için erkenden geldim. İnşallah sınava kimse geç kalmaz. Sınava pek hazırlandığım söylenemez. Çalıştığım için çok fazla fırsat bulamadım. O yüzden çok fazla hazırlanamadım. Devlet dairesine girmek istiyorum. Herkesin hakkında hayırlısı olsun” dedi.