Erzincan’da başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından polis ekipleri, kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçları denetledi. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara ise idari para cezası uygulandı.

Erzincan’da başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından polis ekipleri, kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçları denetledi. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara ise idari para cezası uygulandı.

Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık’ta başladı ve 1 Nisan 2022’ye kadar devam edecek. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi ile kaza sonucu ölümlerin ve ağır yaralanmaların önlenmesi için sürekli olarak trafik uygulamaları yapıyor. Ekipler, kentin giriş ve çıkış uygulama noktalarında kamyon, çekici, tanker ve otobüs gibi ticari faaliyet gösteren araçları tek tek durdurarak lastik kontrolü ve dişlerinin ölçümünü yaptı. Uygulamada araç sürücüleri ise polis ekipleri tarafından kış lastiğinin önemi hakkında bilgilendirildi. Denetimlerde, lastikleri yasal standartlara göre 4 milimetre diş derinliğinden az olmayan ve standartlara uygun olan araçlar yolculuklarına devam etti. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara ise idari para cezası uygulandı. Son olarak, Erzincan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerinde kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili denetimler yapılarak vatandaşlara hızlı araç kullanmamaları, kış lastiği kullanmaları ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Trafik kazalarının meydana gelmesinde önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar dikkate alındığında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; İlimizde, il sınırları içerisinde 01 Aralık 2022 ile 01 Nisan 2023 tarihleri arasında ticari amaçlı yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet ve ticari yolcu taşımacılığı yapan otomobillerin kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirilmiştir” denildi.