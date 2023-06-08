Erzincan’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1’i bebek toplamda 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İlk kaza, Erzincan-Sivas karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.A. idaresindeki 24 ED 182 plakalı otomobil ile E.F. idaresindeki 24 EF 771 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan M.A., G.B. R.E., ve 1 yaşında ki M.A. yaralanarak bölgeye sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken ikinci kaza da 13 Şubat Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen motosiklette bulunan 2 kişi sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı olarak kaza yaptı. Yan yatan motosiklette bulunan 2 kişi de hafif yaralanarak yine ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.