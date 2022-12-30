Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 21 milyar 900 milyon dolar, ithalat yüzde 14,0 artarak 30 milyar 656 milyon dolar olarak gerçekleşti. Erzincan’da ise kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 2 milyon 548 bin dolar, ithalat 773 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 21 milyar 900 milyon dolar, ithalat yüzde 14,0 artarak 30 milyar 656 milyon dolar olarak gerçekleşti. Erzincan’da ise kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 2 milyon 548 bin dolar, ithalat 773 bin dolar oldu.

Ocak-Kasım döneminde ihracat yüzde 13,9, ithalat yüzde 36,6 arttı. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artarak 231 milyar 295 milyon dolar, ithalat yüzde 36,6 artarak 331 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 3,1 ithalat yüzde 0,4 arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Kasım ayında yüzde 3,1 artarak 19 milyar 862 milyon dolardan, 20 milyar 471 milyon dolara yükseldi. Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 0,4 artarak 20 milyar 206 milyon dolardan, 20 milyar 295 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Kasım ayında 175 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 1,7 artarak 40 milyar 766 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,9 oldu.

Dış ticaret açığı Kasım ayında yüzde 60,7 arttı. Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 artarak 5 milyar 447 milyon dolardan, 8 milyar 756 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Kasım ayında yüzde 79,8 iken, 2022 Kasım ayında yüzde 71,4’e geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Kasım döneminde yüzde 153,4 arttı. Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 153,4 artarak 39 milyar 380 milyon dolardan, 99 milyar 805 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Kasım döneminde yüzde 83,8 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,9’a geriledi.

Kasım ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2 oldu. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Kasım ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-Kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Kasım ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 77,3 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Kasım ayında ara mallarının payı yüzde 77,3, sermaye mallarının payı yüzde 12,1 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,4 oldu. İthalatta, 2022 Ocak-Kasım döneminde ara mallarının payı yüzde 80,9, sermaye mallarının payı yüzde 10,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,2 oldu.

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 859 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 447 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 302 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 156 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 78 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2’sini oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 19 milyar 339 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 15 milyar 502 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 602 milyon dolar ile Irak, 11 milyar 946 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 11 milyar 306 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6’sını oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Kasım ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 4 milyar 681 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 121 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 236 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 215 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 217 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,9’unu oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 54 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 37 milyar 712 milyon dolar ile Çin, 21 milyar 564 milyon dolar ile Almanya, 14 milyar 45 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 873 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,4’ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 0,4 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,4 artarken, ithalat yüzde 0,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,2, ithalat yüzde 14,4 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,7 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Kasım ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7’dir. Ocak-Kasım döneminde ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6’dır. Ocak-Kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,0’dır.

Kasım ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,8’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,8’dir. Ocak-Kasım döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 71,4’tür. Ocak-Kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,7’dir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Kasım ayında 20 milyar 58 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2022 yılı Kasım ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 20 milyar 58 milyon dolar, ithalat yüzde 9,1 artarak 28 milyar 299 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 46,7 artarak 5 milyar 616 milyon dolardan, 8 milyar 240 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Kasım ayında yüzde 78,3 iken, 2022 Kasım ayında yüzde 70,9’a geriledi.

İhracat 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde 214 milyar 476 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 214 milyar 476 milyon dolar, ithalat yüzde 33,5 artarak 311 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 137,8 artarak 40 milyar 793 milyon dolardan, 96 milyar 987 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Kasım döneminde yüzde 82,5 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 68,9’a geriledi.