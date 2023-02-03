Şubat ayında kar yağışıyla buluşan ve dondurucu soğuğun da etkili olduğu Erzincan’da kartpostallık kış fotoğrafları objektiflere yansıdı.

Şubat ayında kar yağışıyla buluşan ve dondurucu soğuğun da etkili olduğu Erzincan’da kartpostallık kış fotoğrafları objektiflere yansıdı.

Bu sene Türkiye’nin büyük bir bölümüne geç gelen karakış, kar yağışıyla birlikte beyaz güzellikleri sundu. Erzincan ve ilçelerinde çekilen kış temalı kartpostallık fotoğraflar objektiflere yansıdı.

Sosyal medyanın da hit olmasıyla birlikte Erzincan’ın doğal, tarihi ve kültürel mekânlarını fotoğraflayan fotoğraf tutkunları en güzel kareyi yakalayabilmek için kıyasıya çaba harcıyor.

Kar nedeniyle beyaza bürünen köylerde kışın zorluklarıyla güzelliklerinin bir arada yaşanması, besicilerin çetin kış şartlarının yaşandığı köylerde geçim kaynakları olan hayvanlarını kar örtüsü üzerinde beslemeleri, beyaz örtüyle kaplanan tarihi ve turistik mekânların havadan görselleri, Terzi Baba Türbesi, dondurucu soğukların etsiyle buz tutan ve her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Girlevik Şelalesi, Kemaliye ilçesinde bulunan tarihi ahşap evler, Doğu Ekspresi, kanyonlar, dağ keçileri fotoğraf tutkunlarına seyrinden güzel kareler sunuyor.

Fotoğraf ve drone ile çekim yapmak için Burdur’dan Erzincan’a gelen İsmet Arçin, Nazım Özdemir ve Adem Albayrak isimli 3 arkadaş, “Buraya özellikle Doğu Ekspresini ve yaban hayatını çekmek için geldik. Muhteşem bir doğa. Erzincan’ın ilçeleri Kemaliye, İliç, Kemah, Tercan karla bir başka güzel. Bolca fotoğraf çektik” ifadelerine yer verdi.

Fotoğraf çekerken köy sakinleriyle de hoşça muhabbet etme imkânı bulduklarını kaydeden İsmet Arçin, yaban hayatına da dikkat çekti.