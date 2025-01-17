Erzincan’da 41 bin 540 öğrenci karne aldı.

Vali Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte Mehmetçik Ortaokulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular.

Beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte çocuklara karnelerini dağıtan ve çeşitli hediyeler veren Vali Aydoğdu, Erzincan genelinde karne heyecanı yaşayan 41 bin 540 öğrenciye iyi tatiller diledi.

Öğrencilerin ara tatil boyunca dinlenmelerini, sosyalleşmelerini ve aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmelerini isteyen Vali Aydoğdu, öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi için gayret gösteren tüm öğretmenlere de teşekkür ederek öğrenci, öğretmen ve velilere güzel bir yarıyıl tatili diledi.