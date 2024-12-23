Aşırı soğuk havaların yaşandığı Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesinde kargaların donarak telef oldu. Ağaçta dondukları görülen kargaların leşleri yere düştü.

Soğuk havalara dayanıklılarıyla bilinen kargalar Erzincan’da donmuş halde bulundu. Mercan Beldesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesindeki ağaçların dallarında telef olan kargaların donmuş hali kameraya yansıdı. Belde halkından Arif Kıranlıoglu, ağaçların altında don şeklinde telef olup yere düşen kargaları görünce şaşırdı. Donmak üzere olan bir karga da bulunduğu yerden alınarak kalorifer peteğiyle ısıtıldı ve kendisine gelmesi sağlandı.

Arif Kıranlıoglu, “Mercan’da gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20 derecelere düşmesinden dolayı kargalar buz tutmuş, donmuş. Telef olmuşlar. Ağaçta donmuşlar görülüyor. Telef olanlar yere düşmüş” dedi.