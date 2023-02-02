Erzincan’da kar ve tipi beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Çayırlı ilçesinde araçta mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Tercan’da yolcu otobüsü kara saplandı.

Erzincan’da kar ve tipi beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Çayırlı ilçesinde araçta mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Tercan’da yolcu otobüsü kara saplandı.

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde kar ve tipi nedeniyle araçta mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Mecidiyeköy girişinde bir araçta 5 kişi etkili kar ve tipi sebebiyle araçlarında mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, geceden beri araçlarıyla mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren vatandaşları, AFAD’ın amfibik aracıyla bulunduğu yerden kurtardı.

“Kara saplanan otobüsteki yolcular kurtarıldı“

Erzincan’ın Tercan ilçesinde kara saplanarak hareket kabiliyetinden mahrum kalan otobüsteki yolcular kurtarıldı.

Erzincan - Erzurum D100 kara yolunun 19’ncu kilometresinde saat 05. 45’de meydana gelen olayda, Patnos İtimat firmasına ait 55 AFB 409 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak kara saplandı. Kazada yaralı bulunmazken otobüs içerisindeki 41 yolcu Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince dışarıya tahliye edildi. Yolcular başka bir otobüs gelinceye kadar Mercan Beldesinde bulunan dinlenme tesislerine götürüldü.

“Erzincan- Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı”

Kar ve tipi dolayısıyla Erzincan - Erzurum kara yolu ağır tonajlı araçların makaslama yapması nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Güzergahta maddi hasarlı ve yaramalı trafik kazaları da meydana gelirken, Karayolları ve Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince yolda çalışma yapıldı. Yol yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.