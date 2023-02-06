Erzincan’da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan’da kar ve tipiden kapanan 55 köy yolu ulaşıma açılıyor Erzincan’da kar ve tipiden kapanan 55 köy yolu ulaşıma açılıyor

Erzincan’da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan Merkeze bağlı Mecidiye köy girişinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 vatandaş araçlarında mahsur kaldı. Uzun uğraş sonucu mahsur kaldıkları yerden kurtulamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Off-Road tutkunları da kendilerine ait arazi araçlarıyla destek verdiği çalışmada, mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı.

Kurtarılan vatandaşlar AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.