Yoğun kar yağışı dolayısıyla Erzincan’da taşımalı eğitime 1 gün süreli ara verildi.

Erzincan’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle il genelinde tüm taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Erzincan Valiliği’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve etkili olan soğuk hava nedeniyle, yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak; ilimiz genelinde eğitime erişimi taşımalı olarak sağlanan öğrencilerimiz için 30 Mart 2023 Perşembe günü (1) bir gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir.

Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir.), engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.