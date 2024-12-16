Erzincan kent merkezi yağan karla beyaza büründü.

Erzincan’da akşama yakın saatlerde başlayan kar yağışı aralıklı devam ediyor. Kent merkezi yağan karla beyaz örtüyle kaplanırken belediye ekipleri kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Okul bahçesine çıkan öğrenciler ise kartopu oynamanın keyfini yaşadı. Yüksek kesimlerde de Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Meteorolojiden yapılan uyarıda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceğinin tahmin edildiği belirtilerek sürücülerin dikkatli olması istendi.