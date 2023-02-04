Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 55 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 55 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kemah’ta 2, Kemaliye’de 2, Refahiye’de 10, Tercan’da 35 ve Üzümlü’de 6 olmak üzere toplam 55 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 68 ekip, 4 bıçaklı kamyon, 19 kepçe, 3 dozer ve 14 greyder ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölge genelinde gün boyu buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.