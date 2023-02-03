Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 239 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 239 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Merkezde 20, Çayırlı’da 27, İliç’te 15, Kemah’ta 20, Otlukbeli’de 2, Refahiye’de 45, Tercan’da 70, Kemaliye’de 28 ve Üzümlü’de 12 olmak üzere toplam 239 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 68 ekip, 4 bıçaklı kamyon, 19 kepçe, 3 dozer ve1 4 greyder ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı olarak geçeceği tahmin ediliyor.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.