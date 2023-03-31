Erzincan’ın merkez ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan 135 köy yolunun 109’u ulaşıma açıldı. Kapalı bulunan 26 köy yolunun ulaşıma açılması için ise çalışmalar aralıksız sürüyor.

Erzincan çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışmalar sürüyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle Çayırlı’da 3, Refahiye’de 15, Tercan’da 6 ve Üzümlü 2 olmak üzere toplamda 26 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 68 ekip, 4 bıçaklı kamyon, 19 kepçe, 3 dozer ve 14 greyder ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği de tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar, Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Zirai don uyarısı”

Bölge genelinde (Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan) kuvvetli zirai don bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.