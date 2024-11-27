Erzincan’ın merkez ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından bugün itibariyle kapalı bulunan 200 köy yolunda yol açma çalışmaları başlatıldı.

İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 92 ekip, 4 bıçaklı kamyon, 14 greyder, 3 dozer, 10 loader ve 7 beko loader ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Erzurum, Bayburt kar yağışlı, Erzincan’ın kuzeyi aralıklı kar, Ardahan ve çevrelerinin ise kuvvetli yer yer yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek.