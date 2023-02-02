Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kar yağışının başlamasıyla birlikte şehir merkezi ve yerleşkelerde 18 kepçe, 7 tuzlama küreme aracı ve 2 greyderle tuzlama ve küreme çalışmalarına koordineli bir şekilde aralıksız devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kar yağışının başlamasıyla birlikte şehir merkezi ve yerleşkelerde 18 kepçe, 7 tuzlama küreme aracı ve 2 greyderle tuzlama ve küreme çalışmalarına koordineli bir şekilde aralıksız devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri gece saatlerinden itibaren kar yağışının şehir içi trafiğini aksatmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken Temizlik İşleri, Su ve Kanalizasyon, Park ve Bahçeler Müdürlükleri ekipleri ise yaya kaldırımlarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.