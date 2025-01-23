Türkiye’de son yıllarda kahverengi kokarca ve monilya kaynaklı oluşan tarımsal zararların önlenmesi maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde çiftçilere bilgilendirme programları oluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik ekipleri çiftçileri bilgilendirerek, alınacak kültürel tedbirler ve uygulanması muhtemel kimyasal mücadele noktasında çiftçilere bilgi verdi.

Bu kapsamda Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada Mollaköy ve Çağlayan beldeleri ile Yalınca, Yaylabaşı, Kilimli, Karatuş ve Gölpınar köylerinde çiftçilerle birebir temasa geçerek çiftçileri bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü.

Monilya hastalığı; kayısı, şeftali, kiraz, erik, vişne ve badem gibi sert çekirdekli ağaçlarda meyve veriminde kayıplara yol açabilen, bir tür mantar hastalığı olarak tanımlanıyor.

Kahverengi kokarca zararlısı ise, tarımsal üretimde 300’e yakın bitki türünde zarar verebiliyor. Kahverengi kokarcanın tehdit ettiği alanların başında da meyvecilik alanları geliyor.