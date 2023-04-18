Erzincan’da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azad olma iklimi Ramazan’ın mübarek Kadir Gecesi’nde Rabbin rahmet ve merhametine, bağışına muhtaç mü’minler camileri doldurarak ellerini semaya, dillerini duaya, Rabbin mağfiretine/bağışlamasına açtılar. İl Müftülüğü tarafından şehirdeki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi. Teravih namazının ardından camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, Kur’an-ı Kerim okudu ve dua etti. Terzibaba Camisinde icra edilen Kadir Gecesi Özel Programında müminler, seçkin hafız hocaların tilavet ettiği Kur’an-ı Kerim’le, ilahi ekibinin okuduğu ilahi ve kasidelerle coştu, İl Müftüsü Muharrem Gül’ün yaptığı "Kadir Gecesinin fazileti, Ramazan ve Dayanışma" konulu sohbeti ve Ramazan boyunca okunan hatm-i şerif’lerin duasıyla gecenin feyz ve bereketi mü’minler üzerine sağanak olup yağdı.

Gece dolayısıyla cemaatle yapılan musafaha ve tebrikleşmenin ardından tesbih namazı kılındı, sabah namazı vaktine, tan yeri ağarıncaya kadar camilerimiz cemaatin ibadet ve tezekkürü, tefekkürü, itikafı için kullanıma açık bırakıldı.