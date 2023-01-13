Eğitim sonunda jandarma personeline Merkez Av Komisyonu kitapçığı, avlanmaya açık ve kapalı alanları gösterir harita ile avlak bilgi sistemi broşürü dağıtıldı.

Eğitimde kaçak avcılık ile mücadelede etkin bir av koruma ve kontrol faaliyeti yapılabilmesi amacıyla jandarma personeline avcılık mevzuatı, biyokaçakcılık ve hayvanları koruma kanunu dahilinde bilgiler aktarıldı.

Erzincan’da kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi amacıyla Çayırlı İlçe Jandarma Bölük Komutanlığında görevli personellere "Kara Avcılığı Dahilinde Alınacak Tedbirler" çerçevesinde yapılması gereken işlemlerle ilgili bilgilendirici eğitim verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi (DKMP) ekiplerince, Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde jandarma personeline avcılık mevzuatı eğitimi verildi.

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