Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir aylık denetim ve operasyonlar sonucunda 185 185 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerden 10’u serbest bırakılırken 175’i ise sınır dışı edildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde, sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde; 59 gram skunk, 3 kök skunk bitkisi, 5 gram skunk tohumu, 66 kök kenevir bitkisi, 1 gram kenevir tohumu, 6 bin 500 gram sarmalık açık tütün, 8 bin adet boş makaron, 2 bin 700 adet dolu makaron, 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirilerek 12 şüpheli şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğünce ise, 5 yasadışı bulunma ve 4 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilerek bu olaylarda toplam 185 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı. Organizatörler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yakalanan düzensiz göçmenlerden 10’u serbest bırakılırken 175’i sınır dışı edildi.

Suç Araştırma Tim Komutanlığınca da (JASAT), 14 faili meçhul olaya müdahale edilerek, 11 olay aydınlatıldı.

Ayrıca, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 369 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konulurken, Erzincan’da 206 kişi yakalandı.