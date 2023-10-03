Erzincan’da 1 ay içerisinde 97 asayiş, 3 kabahat, 77 takibi gereken, 15 kaçakçılık, 14 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, 9 siber ve 7 terör olayı olmak üzere toplam 222 olay meydana geldi. Jandarma ekipleri tarafından meydana gelen olayların 222’si yani yüzde 100’ü aydınlatıldı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, eylül ayında icra edilen asayiş, trafik, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri çerçevesinde;

Yapılan asayiş faaliyeti ve uygulamalarında, 164 bin 322 şahıs ile 15 bin 941 aracın sorgulaması yapılarak, çeşitli suçlardan aranan 157 şahıs yakalandı. Ayrıca, kayıp olarak aranan 11 kişi de ekipler tarafından bulundu.

Asayiş uygulamalarında, 1 adet av tüfeği ve 1 adet kesici/delici suç aleti ele geçirildi.

Eylül ayı içerisinde 6 PKK/KCK, 1 DHKPC terör örgütüne yönelik operasyon yapılarak faaliyette 4 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

Yapılan göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyet ve uygulamalarında; 5 yasadışı bulunma, 8 adresinde ikamet yükümlülüğüne uymamak ve 1 yol izin belgesi olmadan seyahat etmek olayına müdahale edilerek, bu olaylarda toplam 76 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerden 12’si serbest bırakılırken 64’ü sınır dışı edildi.

İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde ise, bin 217 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 20 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapıldı. 5 adet müstehcen içerikli ve 28 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 33 internet sitesi bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu aracılığı ile erişime engellenmesi sağlandı.

Uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda, 27 kişi gözaltına alınarak, şahıslar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 199 gram kubar esrar, 105 gram skunk, 1 kök skunk bitkisi, 19 gram kenevir tohumu da uygulama ve operasyonlarda ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise, 101 adet sikke, 27 adet tarihi obje, 2 adet dedektör, 1 adet sahte plaka, 8 adet sahte pasaport, 4 adet kazı malzemesi, 2 litre kaçak rakı, 800 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonlar vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.