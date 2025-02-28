Erzincan’da 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ilk teravih namazı kılındı. Vatandaşlar, teravih namazını kılmak için çocukları ile birlikte camiye akın etti.

Erzincan’ın Terzibaba Camii’nde Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ilk teravih namazı kılındı. Gencinden, yaşlısına yüzlerce vatandaş birlikte camiye gidip dua ederek teravih namazlarını kıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşlarla birlikte Ramazan ayının ilk teravih namazını Terzibaba Camii’nde kıldı. Namazın ardından ikram edilen çay eşliğinde gençler ve vatandaşlarla hasbihal eden Vali Aydoğdu, Ramazan ayını tebrik etti.