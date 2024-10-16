Formulaz Tahta Araba Yarışları, Erzincan’da ilk kez 20 Ekim’de Ergan Dağı’nda yapılacak. 30 yarışmacı, el yapımı tahta arabalarıyla yarışacak.

Karadeniz’in geleneksel eğlencesi olan Formulaz Tahta Araba Yarışları, bu yıl ilk kez Erzincan Ergan Dağı’nda düzenleniyor. 20 Ekim 2024 Pazar günü saat 12.00’de başlayacak olan yarışlar, aksiyonu bir araya getirerek izleyicilere keyif dolu anlar yaşatacak.

Tunca beldesinde her yıl düzenlenen Formulaz yarışları, bu kez Erzincan’da 2 kilometrelik bir parkurda gerçekleşecek. Yarışmaya katılacak arabalar tamamen tahtadan ve el yapımı olacak. Toplam 30 yarışmacının katılacağı etkinlikte, el emeğiyle hazırlanan arabalar hem hızları hem de tasarımlarıyla dikkat çekecek.

Ergan Dağı’ndaki bu ilk yarış, bölgedeki gençlerin ve çocukların ilgisini çekecek bir etkinlik olarak planlandı. Formulaz yarışları, izleyicilere hem nostaljik bir deneyim hem de aksiyon dolu anlar sunacak.