Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü, Erzincan’da bir ilki gerçekleştirerek Üzümlü ilçesine bağlı Ocakbaşı köyünde trüf ormanı tesis etti.

Dünyanın en lüks restoranlarının menülerini süsleyen, tadı ve kokusu ile dünyada özel besinler sınıfında değerlendirilen trüf mantarı son derece pahalı ve ekonomik anlamda iyi gelir getiriyor. Bu özel besin artık Erzincan’da yetişecek. Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü hayata geçirdiği proje ile Erzincan’da Trüf Mantarı Ormanı oluşturdu.

Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü, Üzümlü’nün Ocakbaşı köyünde köy muhtarı Asuman Akpolat ve köy halkı ile işbirliği içerisinde trüf ormanı tesis etti. 10 dekarlık alanda gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından köy halkı ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli işbirliği içerisinde 750 adet trüf mantarlı meşe fidanını toprakla buluşturdular.

Trüf ormanları son dönemlerde gerek dünyada gerekse Türkiye’de büyük ilgi görüyor. Trüf mantarları, Ascomycetes sınıfı, Tuberales ordosu ve Tuber cinsine ait benzersiz aroması ve gıda değerinden dolayı sofrada yeri hep ayrıcalıklı olan yeraltı mantarlarından oluşuyor. Başta meşe olmak üzere orman ağaçları ve bazı çalıların köküne bağlı olarak hayatını sürdürüyor.

Trüf mantarlarının protein içeriği oldukça yüksek. Etten daha fazla proteine sahip. Ayrıca içerisindeki C vitamini, fosfor, demir, manganez, kalsiyum açısından da oldukça zengin ve besleyici. Taşıdığı özelliklerle insan sağlığı açısından özel bir besin olarak kabul ediliyor.