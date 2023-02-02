2022-2023 eğitim öğretim yılı İlçe Millî Eğitim Müdürler Kurulu toplantısı İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün başkanlığında yapıldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı İlçe Millî Eğitim Müdürler Kurulu toplantısı İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün başkanlığında yapıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, toplantının açılışında yaptığı açıklamada, eğitimin bir bütün olduğunu bu nedenle ilçelerle entegrasyon ne kadar sağlıklı olursa başarının da top yekûn o derece de artacağını ifade ederek “Önceki yıllarda ciddi gayretler gösteren tüm idareci, öğretmen ve personelimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan toplantıya tüm ilçe millî eğitim müdürleri ve il millî eğitim müdürlüğü yöneticileri katıldı. Yoğun gündem maddeleri ile yapılan toplantıda 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönemin genel değerlendirilmesi ve ikinci döneme dair yapılacak çalışmalarla ilgili şu gündem maddeleri tek tek ele alındı:

“1- 2022/20223 eğitim öğretim 1. yarıyılının değerlendirilmesi ve II. yarıyıl hedefleri,

2- MEB Ortaöğretimde 10.000 Okul Lisedeyiz Projesi,

3-DYK ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi,

4-Projelerin değerlendirilmesi,

5-Sosyal etkinliklerin değerlendirilmesi,

6"Matematik Seferberliği’’, EBA, https://ogmmateryal.eba.gov.tr/, http://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr/, https://matematik.eba.gov.tr/, https://ods.eba.gov.tr/ platformlarının etkin ve verimli kullanımı konusunda alınacak tedbirler,

7- Okul temelli mesleki eğitim çevrimiçi ve yüz yüze hizmet içi eğitim faaliyetlerine yönelik yapılacak çalışmalar,

8-Okulların 2. dönem Eğitim-Öğretime hazır hale getirilmesi

a)Fiziki olarak eksikliklerin giderilmesi,

b)Okul pansiyonlarının 2. dönem hazırlıkları,

c) Halk Eğitimi Merkezlerinde kurs eşitliliğinin artırılması, Aile Eğitimi Programı,

d-) Genel personel durumları ve ihtiyaçları,

e-) 2024-2028 Stratejik Plan Hazırlıkları (İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 61308061 Sayı 19. Ekim 2022 Tarihli yazıları gereği),

9- Açık Lise, MESEM ile ilgili çalışmalar,

10-Okul bazlı projeler ve kitap okuma faaliyetlerinin önemi, okul ve kurumlarda kütüphanelerdeki kitapların sayısının artırılması ve yenilenmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi,

11-İşyeri sağlığı ve güvenliği konularının görüşülmesi,

12-Seçmeli dersler, KTS İş ve İşlemleri, İmam Hatip Okulları Mesleki yarışmalar, Ortak Sınavlar,

13-Enerji verimliliği; yakıt (doğalgaz, kömür) elektrik ve su tasarruf tedbirlerinin görüşülmesi,

14-Bakanlığın, müdürlüğünün sosyal medya hesaplarının takibi, kurum okul web sayfalarının aktif tutulması,

15- Günlü yazıların zamanında cevaplandırılması,

16- Taşımalı eğitim konusunda yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler,

17- Özel pansiyonların denetimlerinin yapılması konusunda yapılacak faaliyetler”

Gündem maddeleri üzerinde görüşüldükten sonra İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, toplantıya katılanlara teşekkür ederek iyi dilek ve temennilerle bulundu.