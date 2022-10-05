Erzincan’da İl Koordinasyon Kurulu ile İl Ekonomi toplantısı yapıldı.

Erzincan’da İl Koordinasyon Kurulu ile İl Ekonomi toplantısı yapıldı.

2022 yılı 4’üncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ve 2022 yılı 2. İl Ekonomi toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

AFAD Salonunda düzenlenen toplantının açılışında değerlendirmelerde bulunan Vali Makas, “Güzel ve verimli bir sezon geçirdik. Fiyat hareketliliğinden dolayı bazı ihaleler zamanında yapılamadı, ötelendi. Ama piyasaların da toparladığını görüyoruz. Devletimiz hiçbir zaman olmadığı kadar güçlü durumdadır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. 2022 yılının ilk üççeyreğinde güzel hizmetler yapıldı. İnşallah daha güzel hizmetlere hem yılsonu itibariyle hem de yeni yıl itibariyle imza atacağız. Vatandaşımız başımızın tacı. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın şiarıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Engin Ustaoğlu tarafından Erzincan’daki yatırımlara ait ve ekonomik göstergelere ilişkin sunum yapılarak, katılımcılara genel olarak bilgiler verildi.

Daha sonra sırasıyla yatırımcı kuruluşların Erzincan genelinde yürüttükleri çalışma ve projeler hakkında, kurum yöneticileri tarafından sunum eşliğinde bilgiler verilerek, koordinasyonu gerektiren konularda ilgili birim müdürleri ile fikir alışverişinde bulunuldu.