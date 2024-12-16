Erzincan’da kendisini trafikte tehlikeye düşürdüğünü ileri süren motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsünü yumrukladı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Erzincan merkez Ergenekon Mahallesi, Bahçesaray Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafikte motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol vermememe nedeninden tartışma çıktı. Sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Bu sırada motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsünü yumruklayarak darp etti. Çevreden yetişen vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandırılarak sürücüler yoluna devam etti.