Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 21.10 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolun Akyazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Uğur Y. idaresindeki 36 AAV 311 plakalı otomobil ile Faruk P. yönetimindeki 34 HP 0220 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, iki araçta bulunan 1’i ağır 12 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.