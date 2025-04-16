Erzincan’ın Refahiye ilçesinde doğada beslenen iki kızıl geyik havadan görüntülendi.

Erzincan’da Munzur Dağlarında popülasyonu artan dağ keçisi ve çengel boynuzlu (şamua) keçiye sıkça rastlanırken çok nadir görülen kızıl geyikler Refahiye’de doğa fotoğrafçısı Baki Kaya tarafından drone ile görüntülendi.

Giresun tarafından geldikleri tahmin edilen iki kızıl geyiğin, Refahiye kırsalında ilk kez görüntülendikleri belirtildi.

Doğada beslenen kızıl geyikler bir süre sonra gözden kayboldular.