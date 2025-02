Erzincan’da esnaf iki kişi arasında meydana gelen tekme, tokatlı, demirlerin de kullanıldığı kavga güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay Erzincan merkezde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde esnaf iki kişi arasında başlayan tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Birbirlerini darp eden şahıslara çevreden yetişip araya giren vatandaşlar müdahale etti.

Yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.