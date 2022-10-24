Her iki kazada da yaralanan toplam 12 kişi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Erzincan’da 5 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 5 sürücüye de trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı

Erzincan’da 5 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 5 sürücüye de trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı

Akyazı - Ekşisu arasındaki yolda düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında da M.Ö., idaresindeki 24 BC 576 plakalı kamyonet M.C’nin kullandığı 60 BK 024 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil yoldan çıktı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilk kaza Kemah- Erzincan kara yolunun Çiğdemli köyü yol ayrımında meydana geldi. F.D., idaresindeki 44 ACU 578 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Erzincan’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 12 kişi yaralandı.

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