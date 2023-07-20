Erzincan’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölgemiz genelinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde itibaren yer yer çok bulutlu, Erzurum ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. Rüzgâr kuzey ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan’da 35, Erzurum’da 31, Ardahan’da 26, Bayburt’ta 32 derece olması öngörülüyor.