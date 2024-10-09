Erzincan Belediyesi tarafından, ziraat mühendislerinin kontrolünde uygulama tarlalarında güzlük hububat ekimleri yapılıyor.

Tarımsal ürünlerin yoğun olarak üretildiği Erzincan’da belediye tarafından, ziraat mühendislerinin kontrolünde uygulama tarlalarında güzlük hububat ekimleri yapılıyor.

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ziraat mühendislerinin kontrolünde toplamda 600 dekar olan tarlalara, güzlük ekim olarak 230 dekarına arpa, 210 dekarına ise buğday ekimi yapıldı.