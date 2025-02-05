Erzincan’daki Ekşisu Sazlığı, 300’e yakın kuş türüne ev sahipliği yaparken, eşsiz doğası ve göl manzarasıyla dikkat çekiyor. Drone ile havadan görüntülenen bölge, gün batımında büyüleyici manzaralar sundu.

Erzincan’ın merkezine 7 kilometre mesafede, Munzur ve Keşiş Dağları’nın ortasında bulunan Ekşisu Sazlığı, doğa tutkunları ve kuş gözlemcileri için eşsiz bir nokta olmaya devam ediyor. 17 yıl önce "Ulusal öneme haiz sulak alan" ilan edilerek koruma altına alınan doğal cennet, her yıl yüzlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

Afrika ve Asya kıtaları arasındaki zorlu göç yolculuğunda önemli bir durak noktası olan Ekşisu Sazlığı, 300’e yakın kuş türüne geçici bir yuva oluyor. Göçmen kuşların yanı sıra, yerli kuş türlerinin de barındığı sazlık alan, bölgenin doğal ekosistemini koruyarak biyolojik çeşitliliğin devamlılığını sağlıyor.

Drone ile havadan görüntülenen Ekşisu Sazlığı, gün batımında adeta görsel bir şölen sundu. Gün ışığının su yüzeyine yansımasıyla birlikte doğanın sunduğu büyüleyici renkler ortaya çıkarken, sazlıkta konaklayan kuşlar da izleyenlere unutulmaz bir manzara sundu.